Хайнань откроет прибрежные воды для иностранных яхт

Южнокитайская провинция Хайнань откроет воды близ восьми прибрежных районов для иностранных яхт с 16 июля 2019 года по 15 января 2020 года, сообщили местные власти. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Правительство провинции одобрило открытие вод близ восьми прибрежных районов, включая Боао и Наньшань.
Хайнань - первая провинция, которая проводит пилотную политику временного открытия вод для иностранных яхт в Китае.