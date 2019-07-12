Когда исчезнут самые массовые профессии в России

Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть. Их заменят цифровые сервисы. Такой прогноз озвучил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, выступая на на образовательном интенсиве "Остров 10-22" в Сколтехе.

"95 процентов корреспонденции успешно доходит до нас без почтальона Печкина, - цитирует Ярослава Кузьминова ТАСС. - А через 10 лет с почти 90-процентной вероятностью - к ним (исчезающим профессиям - прим. "РГ") прибавится водитель, охранник, технический переводчик… К ним прибавится три четверти продавцов".

По словам ректора ВШЭ, сегодня идет активная трансформация рынка труда. Монотонный умственный труд все чаще заменяется алгоритмами. К примеру, нередки случаи, когда фирмы отказываются от услуг бухгалтера, предпочитая заменять их цифровыми сервисами. И все эти процессы становятся серьезным вызовом.

"Две самых массовых профессии в нашей стране - это водитель персонального автомобиля и продавец, - рассказал Ярослав Кузьминов. - По семь миллионов человек, то есть 10 процентов рынка труда. Представляете шок, который мы испытаем?"