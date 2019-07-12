Когда исчезнут самые массовые профессии в России

"95 процентов корреспонденции успешно доходит до нас без почтальона Печкина, - цитирует Ярослава Кузьминова ТАСС. - А через 10 лет с почти 90-процентной вероятностью - к ним (исчезающим профессиям - прим. "РГ") прибавится водитель, охранник, технический переводчик… К ним прибавится три четверти продавцов".
По словам ректора ВШЭ, сегодня идет активная трансформация рынка труда. Монотонный умственный труд все чаще заменяется алгоритмами. К примеру, нередки случаи, когда фирмы отказываются от услуг бухгалтера, предпочитая заменять их цифровыми сервисами. И все эти процессы становятся серьезным вызовом.
"Две самых массовых профессии в нашей стране - это водитель персонального автомобиля и продавец, - рассказал Ярослав Кузьминов. - По семь миллионов человек, то есть 10 процентов рынка труда. Представляете шок, который мы испытаем?"