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12.07.2019 10:00
Рубрика: Власть

Косачев прокомментировал намерение Байдена продлить CHB-3

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Намерение бывшего вице-президента США и очевидного "топ-кандидата" на президентский пост от демократов (официально это будет ясно через год на съезде партии) Джо Байдена добиваться продления СНВ-3 и вернуть США в иранскую ядерную сделку, конечно же, можно только приветствовать. Тем более, что ныне действующее соглашение по СНВ было заключено как раз в период вице-президентства Байдена при Обаме. Так что можно предположить, что такое желание может быть вполне искренним, а не только предвыборным ходом.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Впрочем, есть несколько "но", которые не дают оснований для энтузиазма по данному поводу. Во-первых, Байден практически одновременно провозгласил свое намерение в духе прежних "крестовых походов" за демократию бороться со "стремительным распространением тенденций к авторитаризму, национализму и либертарианству не только в России и в Китае", и делать это с решительностью и смелостью, "приведшими нас (США) к победе во Второй мировой войне и помогшими сбросить железный занавес". А в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности Байден обрушился на Россию и говорил о всевозможных угрозах, исходящих от нее. То есть - мало не покажется: он будет очень близок к позиции того антироссийского консенсуса, который сейчас правит бал в Конгрессе США.

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Во-вторых, именно Байден известен как "куратор" Украины, и при его непосредственном участии Киев скатился туда, где он пребывает последние 5 лет: к перманентной гражданской войне, милитаристскому угару и слепой русофобии. И как, например, не забыть признание Байдена в том, что он давил на украинское руководство, обещая не дать кредит в $1 млрд, если "сукин сын" (генпрокурор Виктор Шокин) не будет уволен. То есть при президенте Байдене Украина вряд ли сдвинется в сторону отрезвления, а это автоматически скажется и на наших отношениях с США.

Ну и, в-третьих, пока трудно говорить о хороших шансах на его победу. Несмотря на прочные позиции в американском истеблишменте, среди возрастных и "цветных" избирателей, а также высокие позиции в рейтингах, тем не менее нынешний американский лидер имеет все основания считать Байдена удобным кандидатом. В год выборов ему будет 78 лет, он отнюдь не харизматик и не отличается яркими лидерскими качествами, имеет за собой шлейф коррупционных и иных скандалов (включая украинский с участием фирмы его сына), которые явно будут "раскручены" его оппонентами. Кстати Джо Байден трижды пытался стать кандидатом от демократов - в 1984, 1988 и 2008 годах - и каждый раз проигрывал праймериз. Как будет в июле 2020 года, пока неясно, хотя Байден и лидирует по популярности у демократов. Но то, что Байден как кандидат слабее того же Обамы - это факт.

Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi
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Другое дело, что и нынешнему американскому лидеру было бы неплохо прислушаться к словам своего потенциального оппонента по поводу СНВ и иранского соглашения, и оценить реакцию американского общества и зарубежных союзников. Ведь сам Дональд Трамп шел к президентству, среди прочего, с идеями ядерного разоружения. Может, нет смысла отдавать эту тему на откуп оппонентам?

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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