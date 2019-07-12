Косачев прокомментировал намерение Байдена продлить CHB-3

Впрочем, есть несколько "но", которые не дают оснований для энтузиазма по данному поводу. Во-первых, Байден практически одновременно провозгласил свое намерение в духе прежних "крестовых походов" за демократию бороться со "стремительным распространением тенденций к авторитаризму, национализму и либертарианству не только в России и в Китае", и делать это с решительностью и смелостью, "приведшими нас (США) к победе во Второй мировой войне и помогшими сбросить железный занавес". А в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности Байден обрушился на Россию и говорил о всевозможных угрозах, исходящих от нее. То есть - мало не покажется: он будет очень близок к позиции того антироссийского консенсуса, который сейчас правит бал в Конгрессе США.

Во-вторых, именно Байден известен как "куратор" Украины, и при его непосредственном участии Киев скатился туда, где он пребывает последние 5 лет: к перманентной гражданской войне, милитаристскому угару и слепой русофобии. И как, например, не забыть признание Байдена в том, что он давил на украинское руководство, обещая не дать кредит в $1 млрд, если "сукин сын" (генпрокурор Виктор Шокин) не будет уволен. То есть при президенте Байдене Украина вряд ли сдвинется в сторону отрезвления, а это автоматически скажется и на наших отношениях с США.

Ну и, в-третьих, пока трудно говорить о хороших шансах на его победу. Несмотря на прочные позиции в американском истеблишменте, среди возрастных и "цветных" избирателей, а также высокие позиции в рейтингах, тем не менее нынешний американский лидер имеет все основания считать Байдена удобным кандидатом. В год выборов ему будет 78 лет, он отнюдь не харизматик и не отличается яркими лидерскими качествами, имеет за собой шлейф коррупционных и иных скандалов (включая украинский с участием фирмы его сына), которые явно будут "раскручены" его оппонентами. Кстати Джо Байден трижды пытался стать кандидатом от демократов - в 1984, 1988 и 2008 годах - и каждый раз проигрывал праймериз. Как будет в июле 2020 года, пока неясно, хотя Байден и лидирует по популярности у демократов. Но то, что Байден как кандидат слабее того же Обамы - это факт.

Другое дело, что и нынешнему американскому лидеру было бы неплохо прислушаться к словам своего потенциального оппонента по поводу СНВ и иранского соглашения, и оценить реакцию американского общества и зарубежных союзников. Ведь сам Дональд Трамп шел к президентству, среди прочего, с идеями ядерного разоружения. Может, нет смысла отдавать эту тему на откуп оппонентам?

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.