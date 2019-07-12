Косачев: Важным фактором в переговорах стала стойкость законной власти Венесуэлы

Полагаю, многие с надеждой следили за ходом переговоров между президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и лидером оппозиции республики Хуаном Гуайдо. Поэтому ободряющие новости с Барбадоса, где три дня шли напряженные дискуссии между сторонами, конечно же, не могут не радовать: процесс пошел! Создан постоянный формат диалога, а, по данным МИД Норвегии (страны-посредника на межвенесуэльских переговорах), речь идет о перспективе "достижения согласованного решения в рамках конституции". То есть налицо шанс, что важным будет не только сам факт переговоров, но и их итог.

Кто в выигравших от первых позитивных итогов? Безусловно - народ Венесуэлы. А также все те, кто ставили на мирное урегулирование и законность процесса.

Кто проиграл? Те, кто делал ставку на давление или даже интервенцию извне, и на мятеж внутри. Кто по привычке вмешался во внутренние дела Венесуэлы, признав ее главой более удобного для себя политика.

Конечно же, до конца мирного процесса еще далеко. И неизвестно, каким он будет. Однако уже ясно: стороны смогли проявить волю и желание. При этом важным фактором оказалась стойкость законной власти Венесуэлы, не сдавшейся перед массированным шантажом, но и показавшей готовность разговаривать с оппозицией, действительно представляющей весьма широкие группы населения. Хотелось бы пожелать успеха в достижении мира в этой дружественной нам стране.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.