Козак: Требования Беларуси увеличить тариф на прокачку нефти справедливы

Требования по увеличению тарифа на транзит нефти через Беларусь справедливы, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Там действительно самые низкие тарифы на прокачку нефти, ниже, чем в России, ниже, чем на Украине и в Европе. Мы поэтапно выровняем эти тарифы и примем решение", - цитирует Козака "Интерфакс".

По словам вице-премьера, справедливым тарифом для Беларуси является такой же, как в России. По контракту эти тарифы индексируются один раз в год, с 1 января будущего года, отметил он. Но есть уже компромиссное предложение, которое Козак озвучивать не стал.

Это предложение будет обсуждаться 13 июля в ходе встречи с первым вице-премьером Беларуси Игорем Ляшенко.

Козак также напомнил о достигнутых договоренностях, в рамках которых НПЗ "Нафтан" будет обеспечен дополнительными объемами нефти, чтобы полностью удовлетворить спрос на моторное топливо в Беларуси.

Как сообщалось ранее, Беларусь уведомила российскую компанию "Транснефть" о желании повысить с 1 августа тарифы на транспорт нефти на 21,7 процента для возмещения затрат из-за форс-мажора на МН "Дружба".

Белорусская сторона пояснила, что в результате попадания в магистральную трубопроводную систему некондиционной нефти последовала остановка транспортировки сырья в Адамово и на Броды. Пока транспортировка в направлении на Адамово осуществляется частично. В Беларуси заявляли о недополученных 1,5 миллиарда рублей.

Российская сторона не считает возможным согласиться с внеплановым повышением тарифов на транспортировку нефти с 1 августа на 21,7 процента.