Лайма Вайкуле рассказала о ссоре с Игорем Крутым

Певица Лайма Вайкуле в интервью YouTube-каналу "А поговорить?" рассказала о причине разногласий с продюсером Игорем Крутым. По ее словам, конфликт разгорелся после того, как она создала свой фестиваль "Лайма Рандеву" на замену переехавшей в Сочи "Новой Волне".

Исполнительница заявила, что композитор обиделся на нее совершенно незаслуженно и потому огорчена из-за такого отношения старого друга. Вайкуле добавила, что это решение принадлежало властям города, а не ей самой.

Напомним, к переносу "Новой волны" организаторов подтолкнуло то, что латвийские власти в июле 2014 года запретили въезд на территорию страны нескольким российским исполнителям: Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову.

Ранее появилась информация о том, что Лайма Вайкуле не стала встречать свою давнюю подругу Аллу Пугачеву, ее супруга Максима Галкина и их детей на вокзале в Риге. При этом в СМИ фигурируют формулировки "отказалась встречать".