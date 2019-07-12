Лукашенко открыл "Славянский базар в Витебске"

Городом, обладающим не только тысячелетней историей, но и особой творческой энергетикой назвал белорусский президент Древний Витебск, выступая накануне вечером на церемонии торжественного открытия XXVIII Международного фестиваля " Славянский базар ".

По словам Александра Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба, этот парад интернационального искусства стал настоящим праздником дружбы и взаимопонимания. Глава государства отметил, что именно таким фестиваль и задумывался в конце минувшего столетия творческими силами славянских народов, чтобы "сохранить братские отношения между новыми независимыми государствами". Это закономерно: в непростые времена моральную опору люди всегда находили в искусстве, - заявил президент.

Ежегодно на берегах Западной Двины Беларусь принимает друзей фестиваля со всех уголков земного шара. Славянский мир, подчеркнул Лукашенко, стал ядром, центром притяжения многих народов, "примером самого гостеприимного и музыкального города".

Царящая в этом областном центре творческая атмосфера, по его мнению, вот уже полвека вдохновляет на создание ярких разноплановых фестивалей. Многие из них и сегодня собирают самых талантливых музыкантов, хореографов, дизайнеров и художников из самых разных стран.

Он пожелал конкурсантам фестиваля успешных выступлений, жюри - честного судейства, зрителям - самых положительных эмоций и доброго настроения и всем - хорошей погоды. Впечатления от фестивальных дней, полагает белорусский руководитель, будут самыми яркими, "настроение только праздничным, а души будут согреты мелодиями любимых песен".

А 12 июля с раннего утра творческими подарками уже радует зрителей и гостей форума искусств День Союзного государства.