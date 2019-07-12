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12.07.2019 08:25
Рубрика: Спорт

"Манчестер Юнайтед" потребовал за Лукаку 75 миллионов фунтов

Текст: Максим Домчев

Миланскому "Интеру" придется заплатить за трансфер бельгийского нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку 75 млн фунтов стерлингов. Деньги "МЮ" нужны для покупки защитника сборной Англии Гарри Макгуайра.

Фото: AP Photo/Jon Super
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Миланский "Интер" намерен усилить атакующую линию за счет Ромелу Лукаку и уже сделал официальное предложение "Манчестер Юнайтед". Сумма, которую за бельгийца предложили "МЮ" пока тайна, однако представители манкунеанцев уже заявили, что если "Интер" хочет Лукаку, то придется потратиться.

Дело в том, что "МЮ" намерен приобрести у "Лестера" защитника сборной Англии Гарри Макгуайра, однако сумма отступных за игрока может достичь 90 млн фунтов. И для усиления команды нужно как можно более выгодно продать кого-то из своих футболистов.

По данным The Sun, боссы "МЮ" уже заявили, что меньше чем за 75 млн фунтов продавать Лукаку не собираются.

"Интер" предпринимает попытки сбить цену, но если это не получится, то придется в срочном порядке находить запрашиваемую сумму.

Аналогичная ситуация и с переходом Магуайра. "МЮ" уверяет, что футболист не стоит больше 65 млн фунтов, тогда как их соперники просят 90 млн. Последнее предложение в 70 млн фунтов "Лестер" отклонил.

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