Маргарита Симоньян уличила во вранье американского телебосса

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поймала на лжи исполнительного директора Агентства США по глобальным СМИ Джона Лэнсинга. Она опровергла его слова о том, что Россия тратит на иновещание в 10 раз больше, чем США. На самом же деле, по словам Симоньян, расходы американцев на эти нужды вдвое превышают российские.

Во время выступления перед конгрессом США Лэнсинг на прямой вопрос, как отличаются их траты от трат России на RT и Sputnik, заявил, что российская сторона тратит "где-то в 10 раз больше": "Я точно не знаю, сколько средств она (Россия - прим. ред.) вкладывает в RT, Sputnik и другие российские СМИ, зато знаю, что она вкладывает в них больше, чем правительство США в (американские)... Где-то раз в 10 больше уж точно".

"Седой дядечка в очочках на видео врет конгрессу США о тратах России на RT и Sputnik, которые якобы в 10!!! раз выше американских трат на иновещание. Дядечка - начальник того самого агентства по американскому иновещанию, куда входят и "Голос Америки", и "Радио Свобода". В этом году агентство получило на свои нужды $808 млн - в два раза больше, чем тратит Россия. То есть хорошо так: в 20 раз переврал - и не моргнул. Талант!" - написала она на своей странице в Facebook.