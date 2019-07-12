МЭА: Спрос на нефть может упасть до минимума за 17 лет

Международное энергетическое агентство (МЭА) со штаб-квартирой в Париже спрогнозировало переизбыток предложение на рынке нефти. Произойти это может в 2020 году. Об этом МЭА пишут в своем июльском отчете.

"Решение министров стран ОПЕК+ продлить сокращение добычи до конца марта 2020 года регулирует рынок, но оно не отменяет прогноз о том, что рынок в следующем году будет перенасыщен", - отмечают эксперты. По их подсчетам, в первой половине следующего года запасы нефти в мире вырастут на 130 млн баррелей в сутки. И это при том, что страны ОПЕК сохранят свою совокупную добычу ниже 30 млн б/с до конца первого квартала 2020 года.

При таком раскладе спрос на нефть в начале 2020 года может упасть до 28 млн баррелей в сутки. В последний раз такой спрос был в конце 2003 года.