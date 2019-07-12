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12.07.2019 07:18
Рубрика: В мире

На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику

На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.

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Что стало причиной вызова стражей порядка - не сообщается. Согласно отчету, полицейские попытались поговорить с россиянкой, но она вела себя беспокойно и отказывалась сообщить свое имя. Тогда девушку решили отправить в психиатрическую клинику, сообщает местное издание Coconuts.

Установлено, что россиянка находится на Бали две недели. Врачи предположили, что у нее депрессия. После того, как девушка придет в себя, ее передадут дипломатам и, возможно, отправят домой, пишет РИА Новости.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия
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