На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику

На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.

Что стало причиной вызова стражей порядка - не сообщается. Согласно отчету, полицейские попытались поговорить с россиянкой, но она вела себя беспокойно и отказывалась сообщить свое имя. Тогда девушку решили отправить в психиатрическую клинику, сообщает местное издание Coconuts.

Установлено, что россиянка находится на Бали две недели. Врачи предположили, что у нее депрессия. После того, как девушка придет в себя, ее передадут дипломатам и, возможно, отправят домой, пишет РИА Новости.