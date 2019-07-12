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12.07.2019 23:16
Рубрика: Спорт

На матчах первого тура Премьер-лиги VAR будет работать оффлайн

Текст: Илья Соболев

На матчах первого тура Премьер-лиги система видеопомощи судьям (VAR) будет работать в режиме оффлайн.

Ранее было объявлено, что VAR будет применяться в РПЛ, начиная с первого тура сезона 2019/2020, правда, не на всех матчах, а на некоторых.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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"Достигнуты принципиальные договоренности о запуске VAR в стартовавшем сегодня сезоне РПЛ. РФС выбрал наиболее оптимальный вариант интеграции системы. В первом туре VAR будет работать в режиме офлайн. Уже в ближайшее время система начнет полноценную работу на одном-трех матчах в туре", - приводит ТАСС заявление пресс-службы Российского футбольного союза.

VAR уже использовался оффлайн на трех матчах в прошлых сезонах. Система, в частности, работала на встречах столичных "Спартака" и "Динамо" в первом и втором кругах сезона 2018/2019 и на матче "Краснодара" и грозненского "Ахмата" в сезоне 2017/2018.

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