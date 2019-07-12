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12.07.2019 03:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты

Текст: Ольга Игнатова
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказали "Российской газете" в компании, всего в рейтинге 20 мест, которые распределены между 45 вузами. Первое место Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" делит с Московским государственным институтом международных отношений (университетом) МИД РФ. Эти вузы показали максимальный прирост по зарплатам за год. Так, в прошлом году выпускники "Вышки" могли рассчитывать на среднюю зарплату в 110 тысяч рублей, а выпускники института международных отношений - на 100 тысяч. В этом году уже на 10 000 рублей больше.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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На второе место с третьего поднялся Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (+5000 рублей). В прошлом году его выпускники получали 95 тысяч рублей.

Третье и четвертое места остались за Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (+3000 рублей) и Финансовым университетом при правительстве РФ (+5000 рублей). Выпускники РАНХиГС в 2018 году зарабатывали 95 тысяч, выпускники Финансового университета - 85 тысяч рублей в месяц.

Замыкает пятерку лучших Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ (+6000 рублей). В прошлом году заработки ее выпускников составили в среднем 80 тысяч.

Самые скромные ожидания по зарплате - у выпускников Алтайского государственного университета и Тихоокеанского государственного университета (54 тысячи рублей).

"Рейтинг лучших вузов России - это самый удобный навигатор, который реально помогает абитуриенту понять, какой вуз заканчивать, чтобы получать достойную оплату за свой труд, - комментирует итоги исследования президент Superjob Алексей Захаров. - В отличие от других подобных исследований, мы не берем средние показатели, а делим вузы по областям, которые востребованы на рынке труда. Мы показываем реальный уровень зарплат вчерашних выпускников вузов, чтобы одиннадцатиклассник, делающий сейчас свой выбор, понимал, к чему стремиться, что его ждет через 5-6 лет, когда он начнет строить карьеру".

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