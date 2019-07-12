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12.07.2019 03:56
Рубрика: Происшествия

Не менее 35 пассажиров канадского Boeing пострадали из-за турбулентности

Лайнер Boeing 777-200 авиакомпании Air Canada, направлявшийся из Ванкувера в австралийский Сидней, попал в зону турбулентности спустя два часа после вылета. Воздушное судно было вынуждено совершить экстренную посадку на Гавайский островах.

Фото: iStock
Видео: Бортпроводницу подбросило к потолку во время турбулентности

В результате случившегося 35 пассажиров получили ранения, передает СВС. Их травмы оцениваются как незначительные, госпитализация никому не потребовалась. Всего на борту находились 284 человека, в том числе 15 членов экипажа.

Пассажиров разместили в гостинице. Они отправятся в Австралию в ближайшее время.

Происшествия ЧП В мире Северная и Центральная Америка Канада В мире США Компании Авиация Boeing
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