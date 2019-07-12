Не менее 35 пассажиров канадского Boeing пострадали из-за турбулентности

Лайнер Boeing 777-200 авиакомпании Air Canada, направлявшийся из Ванкувера в австралийский Сидней, попал в зону турбулентности спустя два часа после вылета. Воздушное судно было вынуждено совершить экстренную посадку на Гавайский островах.

В результате случившегося 35 пассажиров получили ранения, передает СВС. Их травмы оцениваются как незначительные, госпитализация никому не потребовалась. Всего на борту находились 284 человека, в том числе 15 членов экипажа.

Пассажиров разместили в гостинице. Они отправятся в Австралию в ближайшее время.