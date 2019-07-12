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12.07.2019 20:15
Рубрика: В мире

Неизвестные сообщили о минировании дома родителей Зеленского

Текст: Денис Кабанов

Полиция Кривого Рога получила сообщение о взрывчатке в доме, где живут родители президента Украины Владимира Зеленского. Это произошло как раз в день визита Зеленского в город, передает портал "Страна.ua".

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Неизвестные также сообщили о минировании десятков зданий, среди которых больницы, детские сады, торговые центры и центральный вокзал города. После проверки нескольких объектов полиции не удалось обнаружить взрывных устройств.

В мае этого года правоохранители также получили сигнал о минировании многоэтажного дома в комплексе, где проживают родители Зеленского. Сообщения о минировании касались десяти адресов. В число "заминированных" зданий тогда также вошли пять медицинских учреждений.

Все сообщения об установленных бомбах оказались ложными. Полиция начала расследование по статье 258 Уголовного кодекса Украины "Террористический акт".

В мире экс-СССР Украина
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