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12.07.2019 15:23
Рубрика: Власть

Новый законопроект приведет к снижению цен на плоды и ягоды

Текст: Татьяна Замахина
Лидеры всех думских фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесли в Госдуму законопроект о снижении до 10% НДС на плодово-ягодную продукцию. Принятие инициативы, как предполагается, усилит поддержку производителей, а также может способствовать снижению цен и повышению качества продукции.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев на своих страницах в социальных сетях сообщил, что после обсуждения с членами правительства и депутатами Госдумы принял решение о целесообразности принятия такой меры. "Это решение принято в рамках поддержки отечественных сельхозпроизводителей и позволит развиваться нашим садоводческим хозяйствам", - подчеркнул он. Кроме того, должна снизиться цена продукции для потребителей.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Данная тема поднималась в ходе рабочей поездки президента РФ Владимира Путина в Ставропольский край 9 октября прошлого года. Затем меры поддержки депутаты обсуждали с Дмитрием Медведевым в ходе отчета перед Госдумой.

Глава правительства поддержал вариант, предложенный в Госдуме, после этого и был подготовлен законопроект. О его внесении сообщили во фракции "Единая Россия".

Авторы документа заявляют о высоком уровне зависимости от импорта российского рынка плодово-ягодной продукции. "В этой связи меры, направленные на развитие внутреннего производства указанной продукции, приобретают особую актуальность", - говорится в пояснительной записке. При этом инициаторы приводят официальные данные, согласно которым импорт, например, яблок в прошлом году составил 1 121,7 тыс. тонн. Это больше, чем валовой сбор всех плодов, ягод, винограда на территории РФ, - 1 077,5 тыс. тонн.

- Установление пониженной ставки НДС при реализации плодово-ягодной продукции позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов, - указано в пояснительной записке.

Кроме того, они смогут выделить средства на новые технологии для наращивания объемов производства продукции садоводства и виноградарства.

Фото: iStock
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Документ планируется принять до конца весенней сессии как приоритетный, чтобы он как можно быстрее вступил в силу. Об этом сообщил журналистам один авторов законопроекта, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

- Необходимо поддержать отрасль, тем более, что ряд другой продукции сельского хозяйства облагается НДС по ставке 10%, и в этот перечень мы предлагаем включить фрукты, ягоды и виноград, - заявил депутат.

Снижение НДС поддержит производителей и качество их продукции благодаря конкуренции, а также положительно скажется на здоровье населения, так как более низкие цены будут способствовать росту потребления полезных продуктов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов отрасли.

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