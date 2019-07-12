Объем реально используемого иностранного капитала в Китае вырос за год на 7,2 процента

Распределение иностранных инвестиций в Китае также меняется. Растут вложения в высокотехнологичный сектор. Согласно данным минкоммерции, объем реально используемого иностранного капитала в высокотехнологичной отрасли увеличился более чем на 44 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них темпы роста привлечения иностранного капитала в сферу высокотехнологичных услуг превысили 70 процентов.

Глобальные инвесторы перемещаются с восточного побережья Китая в западный район. В первом полугодии иностранные инвестиции в западном регионе увеличились примерно на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вложения основных иностранных инвесторов остаются стабильным - в первом полугодии 2019 года инвестиции из Республики Корея, Японии, Германии, ЕС тоже увеличились в несколько раз.