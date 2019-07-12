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12.07.2019 22:30
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Объем внешней торговли Китая продолжает расти

Объем внешней торговли Китая в первом полугодии текущего года, достиг 14,67 трлн юаней, увеличившись на 3,9 процента в годовом исчислении - таковы данные, опубликованные в пятницу Главным таможенным управлением КНР. Об этом сообщает информационная служба приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На фоне усиления протекционизма и тенденции к замедлению экономического роста успехи Китая были достигнуты не без труда. Это наглядно продемонстрировало устойчивость внешней торговли страны, а также то, что экономика страны остается стабильной и имеет тенденцию к улучшению, долгосрочная тенденция ее роста не изменилась.

В первом полугодии внешняя торговля страны характеризовалась стабильным ростом и высоким качеством развития. Во-первых, общая тенденция внешней торговли Китая по-прежнему сохраняет стабильное развитие и останется в стадии устойчивого роста. Во-вторых, торговые партнеры Китая стали более разнообразными. В первой половине этого года был отмечен рост объема товарооборота с основными торговыми партнерами Китая - ЕС, США, АСЕАН и Японией, а темпы роста торговли со странами "Одного пояса и одного пути" были выше общих темпов роста. В-третьих, оптимизировалась структура экспорта товаров. В первом полугодии повысился китайский экспорт механической и электротехнической продукции, в то же время вырос и экспорт трудоемкой продукции. Это свидетельствует о постепенном повышении национальной экспортной конкурентоспособности.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Следует отметить, в первом полугодии нынешнего года, когда обострились китайско-американские торгово-экономические трения, китайский экспорт в Соединенные Штаты сократился на 2,6 процента в годовом исчислении, а импорт из США - на 25,7 процента в годовом исчислении. Увеличение разрыва между импортом и экспортом свидетельствует о том, что США импортируют десятки тысяч китайских товаров, а Китай импортирует лишь узкий спектр американской продукции.

За тот же период положительное сальдо торгового баланса с США увеличилось на 12 процентов, что указывает на то, что тарифы - неподходящая стратегия для разрешения торгового дисбаланса с Китаем, наоборот, их повышение нанесет ущерб интересам американских компаний и потребителей.

Под влиянием таких факторов, как ситуация в мировой торговле, Всемирная торговая организация понизила свой прогноз роста мировой торговли в этом году с 3,7 процента до 2,6 процента. Новейший индекс активности мировой торговли, выпущенный ВТО, во втором квартале этого года составил 96,3, что является самым низким уровнем, начиная с марта 2010 года. В этом контексте импорт и экспорт Китая сохранили устойчивый рост в первом полугодии. Это демонстрирует то, что масштабный рынок Китая, большие человеческие ресурсы и другие факторы поддерживают устойчивое улучшение внешней торговли Китая.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Объем реально используемого иностранного капитала в Китае вырос за год на 7,2 процента

В то же время этот результат был достигнут благодаря продвижению Китаем нового раунда открытости на высоком уровне. Меры, принятые для крупномасштабного сокращения налогов и сборов, укрепили доверие рынка и предприятий. На исполнительном заседании Государственного совета Китая недавно было утверждено принятие ряда мер, в том числе дальнейшее снижение общего уровня импортных тарифов, ускорение развития трансграничной электронной торговли, стимулирование демонстрационных зон импортной торговли и сокращение времени таможенного оформления. Эти меры будут дальше повышать уровень упрощения процедур торговли, оптимизировать бизнес-среду и придавать импульс устойчивому улучшению внешней торговли Китая.

В настоящее время ситуация в мировой торговле является сложной, и факторы неопределенности значительно возросли. В этом контексте внешняя торговля Китая по-прежнему имеет сильную поддержку и обладает благоприятными условиями. Тенденция положительного развития внешней торговли Китая не меняется в течение длительного времени, тенденция оптимизации структуры внешней торговли и ускорения трансформации кинетической энергии тоже не изменяется. Это станет важной гарантией для вступления китайской экономики на этап высококачественного развития.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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