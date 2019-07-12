Обыски прошли в офисе Зеленского

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прошли обыски. Сотрудников государственного бюро расследований (ГБР) интересует планирование военных операций в период правления Петра Порошенко.

Правоохранители изучают протоколы заседаний, а также опрашивают сотрудников СБУ, которые обеспечивали деятельность так называемой ситуативной комнаты, передает портал 5.ua. Кроме того, снимаются показания с людей, отвечавших за обеспечение уровня секретности в помещениях.

Официально ГБР не комментирует свои действия. Однако журналисты со ссылкой на анонимные источники пишут, что следователи анализируют информацию, "кто и что говорил во время совещаний, какие приказы отдавались, кто подписывал те или иные документы под грифом "совершенно секретно".