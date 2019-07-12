У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Один из лучших Diablo-клонов отдают бесплатно в Epic Games Store

12.07.2019,  
13:55
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Epic Games Store Фото: Epic Games Store
Фото: Epic Games Store

В онлайн-магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала бесплатная раздача очередной игры. В этот раз без дополнительной платы можно забрать Torchlight 2009 года от разработчиков из студии Runic Games.

В свое время авторы трудились над созданием серии Diablo. Поэтому наследие культовой RPG ощущается в Torchlight очень сильно. С одной стороны, это все те же узнаваемые полусферы интерфейса и геймплейные механики, с другой - привнесено очень много оригинального, интересного контента и свежих идей. До выхода Diablo 3, Torchlight была, пожалуй, основным и самым ярким проектом в жанре.

Torchlight была тепло встречена геймерами и критиками, неплохо продалась (что позволило через 3 года выпустить сиквел), а также получила премию Game Developers Choice Awards как лучшая игра-дебютант.

На релизе игра выходила с пометкой "совместимо с нетбуками" - даже для своего времени системные требования у нее были очень доступными. Сейчас же, по прошествии десятилетия, ее без проблем можно запустить на любом офисном ПК. Благодаря яркой и "мультяшной" графике она не потеряла актуальности в визуальном плане, а геймплей - это классический hack and slash, который легок в освоении и может затянуть на долгие часы.

Выпущена портативная консоль Nintendo Switch Lite. Чем она вас удивит
На PlayStation стартовали "июльские скидки" до 85%. Что и как покупать

Бесплатная раздача продлится до 18 июля, следующей акционной игрой станет Limbo.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
игры
Detroit: Become Human неожиданно стала бесплатной для подписчиков PS Plus 02.07.2019
В более чем 100 игр Ubisoft можно поиграть бесплатно. Что для этого нужно 01.07.2019
Diablo
Создатель Diablo проговорился о выходе новой игры 18.10.2016
Геймеры обнаружили секретный уровень в Diablo III 09.03.2016