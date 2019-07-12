Песков опроверг сообщения о финансировании Москвой итальянской партии

В Кремле категорически отвергают предположения о якобы переговорах представителей России с представителями итальянской партии "Лига" о ее финансировании. Подобную информацию опубликовал американский сайт BuzzFeed.

Отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Мы действительно обратили внимание на публикацию записей этих разговоров... По нашему мнению, странно, что вокруг нее возникла такая шумиха. Ни о каких деньгах для партии там речи, очевидно, не идет".

"Можно выразить только удивление", - заметил представитель Кремля. "Никогда ни одна политическая партия и ни один итальянский политик не получали от России деньги ни напрямую, ни через какие-либо сделки", - заключил пресс-секретарь президента.

Ранее сегодня на брифинге Песков заявил на эту же тему: "Здесь нечего комментировать. Мы видели сообщение BuzzFeed, мы также ознакомились с распечаткой записи, из которой ничего не следует ровным счетом". "Мы не видим повода вообще для комментариев", - подчеркнул он.

Лидер партии "Лига", вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини также опроверг информацию BuzzFeed.