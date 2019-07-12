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12.07.2019 12:55
Рубрика: Власть

Песков раскрыл подробности беседы Путина с Зеленским

Текст: Кира Латухина
В Кремле рассказали подробности первого телефонного разговора лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Беседа продолжалась двадцать минут, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На вопрос о том, есть ли планы повторить разговор в ближайшее время, он ответил: "Пока конкретного понимания нет".

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Говоря про атмосферу беседы, представитель Кремля подчеркнул: "Это был первый ознакомительный разговор.... Разговор носил достаточно прагматичный характер". На вопрос о том, остался ли Путин доволен, Песков сказал: "Вряд ли, наверное, можно обсуждать сейчас эмоциональные оттенки, тональности. Не для этого был разговор". "Сам факт первого общения президентов России и Украины очень важен", - заключил он.

На вопрос о том, сблизились ли позиции сторон по задержанным украинским морякам, Песков ответил: "Работа будет продолжена на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам".

Когда журналисты спросили, начал ли Зеленский, как обещал, разговор с фразы о Крыме и Донбассе, представитель Кремля предложил им адресовать этот вопрос украинским визави. "Президент Путин начал разговор словами "здравствуйте"", - сообщил он.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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На вопрос о том, обсуждали ли "нормандскую встречу" или формат с участием США и Великобритании, Песков сказал: "Вы не совсем внимательно читали наше сообщение о телефонном разговоре. Так и говорили, что затрагивалась также тема продолжения работы в "нормандском формате". Ответ на ваш вопрос был дан еще вчера".

Говоря о том, как быстро согласовываются такие телефонные разговоры, пресс-секретарь президента РФ сказал, что действительно, это была инициатива Украины, а общение глав государств согласовывается весьма оперативно. "Была бы инициатива - с техническим согласованием никаких проблем нет", - пояснил он.

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