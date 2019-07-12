Православные отмечают день святых апостолов Петра и Павла

12 июля - для православных людей в России неизменно праздничный день - верующие вспоминают святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Все, кто читал Евангелие и хоть мало-мальски знаком с историей церкви, знают, что апостол Петр был ближайшим учеником Христа. Его Господь призвал вместе с братом, Андреем, когда он закидывали сети в море, и они оставили рыболовство и пошли вслед за ним, как ученики его. В этом следовании за Господом святой Петр вопрошал Христа о вере и исповедовал его Мессией, он был на горе Фавор и видел преображенного Господа, он похвалился своей верностью и три раза отрекся от Господа, как тот и предсказал ему. Но отрекшись, "выйдя вон, плакал горько". Раскаяние очистило его душу, он был одним из первых, кто прибежал ко гробу воскресшего Христа. Проповедание Евангелия стало делом его жизни.

Апостол Павел не был учеником Христа, и был даже гонителем христиан, считая их учение неверным. Он присутствовал при смерти первого мученика за Христа - архидиакона Стефана, которого преследователи избили камнями до смерти. Но по дороге в Дамаск, куда он шел все с теми же целями преследования христиан, с ним произошло нечто необычное. К нему воззвал Господь упреком в гонении, и душа его услышала и приняла Бога. Когда к онемевшему Павлу вернулась речь, он стал одним из главных проповедников Христа и прежде всего среди язычников, так как он был подданным Римской империи и хорошо понимал этот мир, который мы знаем, как "античный".

Проходя по городам Сирии, Малой Азии, Македонии, Греции и самой Римской империи, он проповедовал Христа, организовывал первые христианские церкви и написал свои знаменитые 14 посланий, которые включены в Новый Завет.

По преданию, святые апостолы Петр и Павел приняли мученическую смерть за Христа через распятие.

12 июля заканчивается так называемый Петров пост. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в этот день Божественную литургию в храме святого праведного Алексия Московского в Вешняках. Это из новых, построенных по "программе 200" храмов, он уже был освящен "малым освящением", продолжал украшаться иконами и достраиваться, и вот сегодня патриарх совершит его великое освящение.

Праздник этот настолько тесно связан с жизнью людей, что вошел в пословицы и поговорки. "Петр и Павел час убавил, а дару прибавил" - звучит ободряюще в дождливой в этом июле Москве.