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12.07.2019 09:01
Рубрика: Общество

Православные отмечают день святых апостолов Петра и Павла

Текст: Елена Яковлева
12 июля - для православных людей в России неизменно праздничный день - верующие вспоминают святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Все, кто читал Евангелие и хоть мало-мальски знаком с историей церкви, знают, что апостол Петр был ближайшим учеником Христа. Его Господь призвал вместе с братом, Андреем, когда он закидывали сети в море, и они оставили рыболовство и пошли вслед за ним, как ученики его. В этом следовании за Господом святой Петр вопрошал Христа о вере и исповедовал его Мессией, он был на горе Фавор и видел преображенного Господа, он похвалился своей верностью и три раза отрекся от Господа, как тот и предсказал ему. Но отрекшись, "выйдя вон, плакал горько". Раскаяние очистило его душу, он был одним из первых, кто прибежал ко гробу воскресшего Христа. Проповедание Евангелия стало делом его жизни.

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Апостол Павел не был учеником Христа, и был даже гонителем христиан, считая их учение неверным. Он присутствовал при смерти первого мученика за Христа - архидиакона Стефана, которого преследователи избили камнями до смерти. Но по дороге в Дамаск, куда он шел все с теми же целями преследования христиан, с ним произошло нечто необычное. К нему воззвал Господь упреком в гонении, и душа его услышала и приняла Бога. Когда к онемевшему Павлу вернулась речь, он стал одним из главных проповедников Христа и прежде всего среди язычников, так как он был подданным Римской империи и хорошо понимал этот мир, который мы знаем, как "античный".

Проходя по городам Сирии, Малой Азии, Македонии, Греции и самой Римской империи, он проповедовал Христа, организовывал первые христианские церкви и написал свои знаменитые 14 посланий, которые включены в Новый Завет.

По преданию, святые апостолы Петр и Павел приняли мученическую смерть за Христа через распятие.

Фото: Wikipedia
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12 июля заканчивается так называемый Петров пост. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в этот день Божественную литургию в храме святого праведного Алексия Московского в Вешняках. Это из новых, построенных по "программе 200" храмов, он уже был освящен "малым освящением", продолжал украшаться иконами и достраиваться, и вот сегодня патриарх совершит его великое освящение.

Праздник этот настолько тесно связан с жизнью людей, что вошел в пословицы и поговорки. "Петр и Павел час убавил, а дару прибавил" - звучит ободряюще в дождливой в этом июле Москве.

Общество Религия
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