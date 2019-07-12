Премьер-лига учредила приз лучшему игроку матча

Российская премьер-лига совместно с телеканалом "Матч Премьер" представила новый приз, который будет вручаться лучшим игрокам матчей турнира.

Сообщается, что лауреат премии будет определяться РПЛ и экспертами телеканала, начиная с сезона 2019/2020. Награждение будет происходить по окончании каждого матча во время флэш-интервью.

Напомним, новый сезон Премьер-лиги стартует сегодня матчем "Арсенал" - "Динамо". Также в первом туре состоятся следующие встречи: "Урал" - Уфа", "Спартак" - "Сочи", "Ростов" - "Оренбург", "Крылья Советов" - ЦСКА, "Зенит" - "Тамбов", "Ахмат" - "Краснодар", "Локомотив" - "Рубин".