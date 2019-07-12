Президент Бразилии может назначить своего сына послом в США

Сын президента Бразилии Жаира Болсонару - Эдуарду - может быть назначен послом в США. Такую возможность не исключает сам глава государства, отметивший, что данный вопрос сейчас рассматривается.

По словам бразильского лидера, его сын вполне подходит для этой должности, поскольку он дружит с детьми президента США Дональда Трампа, владеет английским и испанским языками, а также имеет опыт жизни за рубежом. "На мой взгляд он прекрасно справился бы с работой в Вашингтоне", - цитирует ТАСС Жаира Болсонару.

Эдуарду Болсонару 35 лет, сейчас он занимает пост главы комитета по международным делам и национальной обороне палаты депутатов Национального конгресса Бразилии. На просьбу журналистов прокомментировать возможное назначение, молодой политик заявил, что готов выполнить любую миссию, которую возложит на него президент, однако официального предложения он пока не получал.

Отметим, что прежний посол Бразилии в США Сержиу Амарал оставил свой пост в апреле этого года. Объясняя необходимость замены главы бразильской дипмиссии в Вашингтоне, в качестве одной из причин Болсонару назвал необходимость улучшения своего имиджа за рубежом, чему должны способствовать дипработники.