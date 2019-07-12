Пушков прокомментировал обещание Байдена продлить СНВ-3

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал планы бывшего вице-президента США Джо Байдена в случае победы на президентских выборах продлить договор СНВ-3 и вернуть США в ядерную сделку с Ираном.

Байден резко выступал против России на конференции в Мюнхене, он наследник линии Обамы, напомнил российский сенатор в Twitter. "Но эти два шага очень важны для стратегической стабильности и предотвращения войны с Ираном", - подчеркнул Пушков.

Ранее, выступая в Нью-Йорке, Байден заявил, что будет добиваться продления СНВ-3, основы стратегической стабильности между США и Россией, пишет РИА Новости. Он пообещал использовать этот договор "как базу для новых соглашений по контролю за вооружением". Бывший вице-президент также заявил, что в случае его избрания, США вернутся в иранскую ядерную сделку, если на это пойдет и Тегеран.

Напомним, СНВ-3 был подписан в 2010 году, когда Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы. Этот договор остается единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении вооружений. Его срок действия истекает в 2021 году и пока в Белом доме не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.