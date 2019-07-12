Путин назвал "Славянский базар" масштабным и неординарным мероприятием

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Это масштабное и поистине неординарное мероприятие, которое на протяжении десятилетий обогащает культурную жизнь многих стран, вносит весомый вклад в укрепление международного гуманитарного сотрудничества", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил добрые творческие традиции, атмосферу дружбы и созидания. "Ежегодно на концертных площадках гостеприимного Витебска выступают популярные исполнители, актеры, музыкальные, хореографические и хоровые коллективы", - добавил он.

"В этот раз к празднику впервые присоединятся Государственный Омский русский народный хор, Рыбинский театр кукол, а также художники, работающие в уникальной технике эмалевой миниатюрной живописи - ростовская финифть", - продолжил глава государства.

Но особое место в программе займут праздничные мероприятия по линии Союзного государства. Среди них - торжественный гала-концерт, приуроченный к 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства.

Путин пожелал всем участникам и гостям фестиваля хорошего настроения, ярких впечатлений и творческих успехов.