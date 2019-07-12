Путин поздравил режиссера Лунгина с юбилеем

Президент России Владимир Путин направил поздравление с 70-летием режиссеру Павлу Лунгину. Текст послания приводится на официальном сайте Кремля.

"Вас по праву считают выдающимся режиссером и настоящим Мастером, обогатившим отечественный и мировой кинематограф своими талантливыми, содержательными работами", - отметил Путин.

"Ваши фильмы смело ломают устоявшиеся стереотипы, заставляют зрителей по-новому взглянуть на, казалось бы, привычный мир. И потому они всегда становятся заметным событием в культурной жизни", - подчеркнул президент.

Глава государства пожелал юбиляру здоровья, реализации намеченных планов и всего наилучшего.