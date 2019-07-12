Битва машин: кто победил в сражении под Прохоровкой

76 лет назад, 12 июля 1943 года на поле у белгородской станции Прохоровка произошло сражение, которого не знала военная история. И дело даже не в количестве танков - впервые бронированные механизмы дрались с яростью и ожесточением живых людей.

Танковое дефиле

На севере Курской дуги наступление немецких войск уже выдыхалось, но на южном фасе бронированный кулак из отборных частей СС, укомплектованных тяжелыми танками "Тигр" и другой новейшей техникой, давил и давил нашу оборону, стремясь прорвать ее и выйти на оперативный простор, к Курску. Немцы отбили несколько фланговых атак и к 10 июля закрепились в излучине реки Псел у Прохоровки. Гитлеровцы ожидали мощного контрудара 5-го гвардейского корпуса и весь следующий день готовили позиции для обороны в узком проходе между рекой и железнодорожной насыпью. Вооруженная лучше других дивизия "Лейбштандарт Адольф Гитлер" изготовилась отражать лобовой удар, часть танков дивизии "Мертвая голова" переправилась через реку, чтобы бить по советским войскам с фланга.

12 июля в 8.00 залпом "Катюш" началась 15-минутная артподготовка, затем советские танки двинулись на немцев. Наступление шло двумя волнами. В первом эшелоне двигались четыре танковых корпуса, во втором - 5-я гвардейская танковая армия, укомплектованная в основном легкой бронтетехникой. Предполагалось, что корпуса сомнут немецкую оборону, а армия прорвется сквозь нее, окружив немецкую группировку.

Солнце светило нашим танкистам в спину, слепя немецких наводчиков. Тем не менее, втянувшись в проход советские танки попали под плотный огонь немецких противотанковых пушек. Перестраивать тактику пришлось на ходу: вместо рейда по вражеским тылам - штурм позиций противотанковой артиллерии. Тем временем танки дивизии "Мертвая голова" и бронегруппа "Кемпф" нанесли удар по правому флангу 5-й армии. А когда та развернулась навстречу угрозе, рота "Тигров" при поддержке самоходок атаковала с другой стороны.

Железный хаос

Вскоре войска сошлись вплотную и бой, который каждая из сторон планировала по-своему, распался на десятки маленьких сражений. Началась, если можно так выразиться, танковая рукопашная: бронированные гиганты сражались друг с другом, экипажи подбитых машин выбирались из них и продолжали вести бой стрелковым оружием, в ход шли ножи, саперные лопатки и кулаки. И перевес здесь был явно на стороне советских танкистов, проявивших на прохоровском поле лучшие свои качества: беспримерную храбрость и мужество.

На танки 18-го корпуса обрушился огонь группы немецких "Тигров", стоявших на берегу Псела. Снаряды их мощных 88-миллиметровых орудий пробивали Т-34 с большой дистанции, в то время как наши танки могли поражать "кошек" лишь сбоку или сзади. Командир батальона капитан Петр Скрипкин подал команду "Делай как я" и его "КВ" устремился в центр вражеской группы. Первым же выстрелом комбат пробил борт "Тигра". Затем, развернувшись, тремя снарядами зажег другой немецкий танк.

"По машине Скрипкина открыли огонь сразу несколько "Тигров", командир был ранен. Механик-водитель Александр Николаев вытащил комбата из горящего танка, опустил его в воронку и вернулся за рычаги. Набирая скорость, объятый пламенем "КВ" пошел на "Тигр". Тот остановился, попятился и стал разворачиваться. Но было поздно: советский танк с грохотом врезался в неприятеля, теперь горели уже обе машины. Впечатленные тараном, "Тигры" прекратили огонь и стали отходить", - записал командир 5-й гвардейской армии генерал Павел Ротмистров.

На другом фланге немецкий снаряд перебил гусеницу Т-34 старшего лейтенанта Алексея Пальчикова. Когда экипаж выбрался из танка, чтобы устранить повреждения, из кустов открыли огонь засевшие там автоматчики. Командир погиб, наводчик и заряжающий были тяжело ранены. Зацепило и механика-водителя Ивана Сафронова. Собрав оружие товарищей и укрывшись под танком, он отстреливался до подхода подкрепления.

Победили выжившие

С 14 часов советские войска стали теснить немцев и к вечеру отодвинули их на 10-12 километров, оставив Прохоровку у себя в тылу. Сражение было выиграно, знаменуя перелом и во всей Курской битве. После поражения под Прохоровкой немецкие войска прекратили активные действия и перешли к обороне. Потерявшая половину танков дивизия "Адольф Гитлер" была отправлена в Италию. 17 июля советские войска перешли в наступление, завершившееся изгнанием немцев из Киева. Общие потери гитлеровцев в Курской битве составили 331 тысячу человек.

3 мая 1995 года, в канун 50-летия Побелы в Великой Отечественной войне на Прохоровском поле открыли храм Святых Апостолов Петра и Павла. На его мраморных стенах высечены имена семи тысяч погибших здесь советских солдат.