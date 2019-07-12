Когда москвичи смогут поклониться мощам святых Петра и Февронии

Как сообщила пресс-служба патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произойдет это 14 июля.

Петр и Фефрония - покровители семьи брака, будут находиться неделю, с 14 по 21 июля в храме Христа Спасителя. Встретит мощи праздничным молебном 14 июля в храме Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Начало богослужения в 15:00. Вход свободный, говорится в сообщении пресс-службы.

Доступ паломников к святыне будет осуществляться с 15 по 21 июля с 8:00 до 20:00.

Как свидетельствует древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе.

Умерли Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.

С 2008 года день памяти святых Петра и Февронии отмечается в России как государственный праздник - Всероссийский день любви, семьи и верности.