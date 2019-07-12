Названа стоимость самой дорогой в Москве "однушки"

Самая дорогая однокомнатная квартира на вторичном рынке столичного жилья продается за 115 млн рублей, выяснили аналитики ЦИАН.

В эту сумму оценили "однушку" в Хамовниках. Площадь квартиры с дизайнерской отделкой в черно-белых тонах - почти 100 "квадратов". На втором месте рейтинга разместилась однокомнатная из этого же района. В своих размерах она чуть больше предыдущей, но стоит меньше - 105,2 млн рублей. Следом идет "однушка", за которую просят 90,75 млн рублей.

По словам экспертов, больше всего дорогостоящих однокомнатных квартир в Хамовниках - три из десяти. Две расположены в Тверском районе, а еще пять - в районах Арбат, Красносельский, Якиманка, Мещанский и Пресненский.