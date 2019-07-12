Пожар в Государственном архиве литературы и искусства локализован

Несмотря на высокую температуру внутри здания и сильное задымление, пожарным удалось потушить возгорание в Российском государственном архиве литературы и искусства.

Площадь возгорания достигла 150 квадратных метров, цитирует "Интерфакс" слова представителя ГУ МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что горело помещение с архивами на четвертом этаже здания, на другие этажи огонь не распространился.

При этом в РГАЛИ сообщили, что ценные документы при пожаре не пострадали. Около 100 человек, находившихся в момент ЧП в здании, эвакуировали еще до приезда МЧС. Пострадавших в результате происшествия нет.