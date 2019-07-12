Собянин: Полмиллиона пассажиров получили новую пересадку с МЦК на платформу "Ленинградская"

Из девяти транспортно-пересадочных узлов на МЦК и железной дороге построено пять. Еще три откроют до конца года, а оставшийся - в следующем году. Об этом журналистам мэр столицы Сергей Собянин сегодня рассказал на станции "Стрешнево", где недавно открылся второй вестибюль с переходом на железнодорожную платформу "Ленинградская".

- Мы продолжаем большую сложную работу по интеграции пригородных направлений железной дороги и МЦК. Казалось бы, локальный проект - соединение станций "Стрешнево" и "Ленинградская", но это очень важное направление работы, - пояснил Собянин. - На Рижском направлении в сторону Нахабина в районе железной дороги проживают около полумиллиона человек. Теперь у них есть возможность пересаживаться на МЦК.

Пересадочные узлы, подчеркнул мэр, серьезным образом меняют транспортную логистику, распределяют пассажиропотоки и делают путь короче. По словам главы РЖД Олега Белозерова, через центральный железнодорожный узел в сутки проходят около четырех тысяч различных поездов.

Новая платформа "Ленинградская", напомню, открылась в прошлом году. Она станет одной из станций второго Московского центрального диаметра, движение по которому планируют запустить в конце этого года.