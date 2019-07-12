В Щацке сотрудница банка похитила четыре миллиона рублей

За крупное мошенничество с деньгами клиентов пойдет под суд бывшая работница банка в Рязанской области. По версии следствия, женщина присвоила более четырех миллионов рублей.

Преступление было совершено в городе Шацк. Как сообщили в управлении МВД по региону, заместитель руководителя допофиса банка обвиняется в мошенничестве.

- Используя служебное положение и доверительные отношения с другими сотрудниками, она похитила принадлежащие банку денежные средства, которые находились на счетах вкладчиков. Также были похищены деньги, переданные ей клиентами для внесения на открытые ими счета, - установили рязанские полицейские в ходе предварительного следствия.

Банк недосчитался свыше 3,365 миллиона рублей, его клиенты - еще около 790 тысяч.

На имущество обвиняемой наложен арест для обеспечения возмещения вреда потерпевшим.

Уголовное дело направлено в Шацкий районный суд для рассмотрения по существу.