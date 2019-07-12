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12.07.2019 14:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал заместителя главы ПФР Иванова по делу о взятке

Алексей Иванов. Фото: Пенсионный фонд Российской Федерации/www.pfrf.ru Алексей Иванов. Фото: Пенсионный фонд Российской Федерации/www.pfrf.ru
Алексей Иванов. Фото: Пенсионный фонд Российской Федерации/www.pfrf.ru

Бассманный суд Москвы в качестве меры пресечения для зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова избрал арест. Он останется под стражей до 9 сентября.

В ПФР прокомментировали информацию о задержании замглавы фонда

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Иванову меры пресечения в виде содержания под стражей", - цитирует ТАСС вердикт судьи Наталии Дударь. Таким образом суд отклонил ходатайство прокурора и защиты о заключении Иванова под домашний арест.

Алексею Иванову инкриминируется совершение преступление по ч.6 ст. 290 Уголовного кодекса (Получение взятки в особо крупном размере). Во время судебного заседания зампред правления ПФР признал вину в получении взятки в размере 4,4 млн рублей. После признания вины Иванов подал в отставку с занимаемой должности.

Отметим, что суд также должен рассмотреть ходатайство о заключении под стражу второго фигуранта этого дела, директора департамента по работе с госструктурами ООО "Техносерв менеджмент" Алексея Копейкина. Его подозревают в даче взятки.

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