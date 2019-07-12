Останкинский районный суд Москвы на семь лет отправил за решетку экс-главу банка "Еврокоммерц" 41-летнюю Ирину Шаврину. Срок лишения свободы она получила за растрату в 3,3 миллиарда рублей. Наказание будет отбывать в колонии общего режима.

Суд признал осужденную виновной в совершении преступления с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Правда, соучастников ни суд, ни до того - следствие, так и не установили. Доказано, что в октябре 2015 года Шаврина совершила покупку облигаций на 2,7 миллиарда рублей, которые были переведены на юридические лица, подконтрольные ее предполагаемым сообщникам. Речь идет о ценных бумагах федерального займа. Облигации бесследно исчезли. А кредитная организация понесла ущерб в особо крупном размере. Кроме того, в банке были незаконно получены 600 миллионов рублей неизвестным лицом. Деньги были выданы якобы за покупку облигаций. На самом деле следствие и суд установили, что Шаврина совершила покупку облигаций по фиктивному договору купли-продажи ценных бумаг. Эта сделка была заключена по недействительным документам.