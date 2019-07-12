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12.07.2019 12:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вынесен приговор террористам, пытавшимся устроить крушение "Сапсана"

Текст: Иван Егоров
Московский окружной военный суд вынес приговор семерым сторонникам международной террористической организации, которые пытались устроить крушение "Сапсана". Военный суд назначил подсудимым от 15 до 21 года колонии строгого режима.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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По данным следствия, с 31 мая по 9 июля 2017 года семеро уроженцев Таджикистана в Санкт-Петербурге объединились в ячейку сторонников, запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ. Для отчета перед зарубежными эмиссарами террористов они приняли решение устроить крушение скоростного поезда "Сапсан".

Как говорится в обвинительном заключении, 13 июля 2017 года скоростной поезд N758 Москва - Санкт-Петербург наехал на установленную на рельсы подсудимыми металлическую конструкцию. В результате наезда от наезда "Сапсан" с рельсов не сошел, но пять вагонов получили повреждения. Сумма ущерба, нанесенная АО "РЖД", была оценена более чем в 55 миллионов рублей. После неудавшегося теракта на железной дороге участники террористической ячейки планировали совершить взрыв в людном месте, но были задержаны спецслужбами.

По подозрению в подготовке теракта было задержано семь человек: уроженцы Таджикистана Мухамеди Бобоеров, Джумахон Баймонов, Фарход Наджбудинов, Сухрапджон Нозимов, Фахраджон Нозимов, Абдулгафор Раупов и Амраджон Раупов. Пятеро из фигурантов не признали вины, один признал частично в хранении оружия и один полностью сознался в содеянном.

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