Вынесен приговор террористам, пытавшимся устроить крушение "Сапсана"

По данным следствия, с 31 мая по 9 июля 2017 года семеро уроженцев Таджикистана в Санкт-Петербурге объединились в ячейку сторонников, запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ. Для отчета перед зарубежными эмиссарами террористов они приняли решение устроить крушение скоростного поезда "Сапсан".
Как говорится в обвинительном заключении, 13 июля 2017 года скоростной поезд N758 Москва - Санкт-Петербург наехал на установленную на рельсы подсудимыми металлическую конструкцию. В результате наезда от наезда "Сапсан" с рельсов не сошел, но пять вагонов получили повреждения. Сумма ущерба, нанесенная АО "РЖД", была оценена более чем в 55 миллионов рублей. После неудавшегося теракта на железной дороге участники террористической ячейки планировали совершить взрыв в людном месте, но были задержаны спецслужбами.
По подозрению в подготовке теракта было задержано семь человек: уроженцы Таджикистана Мухамеди Бобоеров, Джумахон Баймонов, Фарход Наджбудинов, Сухрапджон Нозимов, Фахраджон Нозимов, Абдулгафор Раупов и Амраджон Раупов. Пятеро из фигурантов не признали вины, один признал частично в хранении оружия и один полностью сознался в содеянном.