Новости

Путин рекомендовал дать улице в Петербурге имя Жореса Алферова 18:24
В КЧР группа туристов пропала при сплаве по горной реке 18:14
"Большая семерка" раскритиковала законопроект Зеленского о люстрации 18:12
В Россельхознадзоре заявили о бесконтрольном использовании пестицидов 18:08
В Петербурге первый габаритный поезд прошел по Фрунзенскому радиусу 18:06
Названа стоимость самой дорогой в Москве "однушки" 18:05
Астрономы впервые засняли "неуловимый" диск у далекой планеты 18:05
"Атлетико" требует 200 млн евро за Гризманна и может обратиться в суд 18:04
Выборы губернатора Севастополя пройдут в 2020 году 18:04
Град нанес ущерб аграриям Крыма на полмиллиарда рублей 18:02
Начата проверка обстоятельств смерти актера и режиссера Олега Дмитриева 17:36
Овсянников объяснил свой уход с поста губернатора Севастополя 17:26
Маргарита Симоньян уличила во вранье американского телебосса 17:19
Видео: китаянка на скутере попала под самосвал и выжила 17:10
Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы 17:08
В Брянске полицейским предъявили обвинение по делу о контрабандном табаке 16:59
В Волгоградской области врача осудили на два года за смерть пациента 16:51
Когда москвичи смогут поклониться мощам святых Петра и Февронии 16:49
Под Волгоградом начались раскопки таинственного города Бельджамен 16:37
Петербургская промышленность продемонстрировала рекордный рост 16:28
Рапота назвал "Славянский базар" важной культурологической площадкой для СГ 16:25
Эксперты подсчитали, насколько выросли цены на шашлык 16:21
Премьер-лига учредила приз лучшему игроку матча 16:12
Эксперимент по изучению сна привел к неожиданному открытию 16:07
Пожар в Государственном архиве литературы и искусства локализован 15:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
12.07.2019 16:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Брянске полицейским предъявили обвинение по делу о контрабандном табаке

Текст: Элина Труханова (Брянск)

В Брянске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех сотрудников регионального УМВД.

На Кубани главу райотдела полиции обвинили в рэкете подчиненных

Как сообщили в прокуратуре Брянской области, дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Следствие, в частности, выяснило, что полицейские приняли незаконное решение о возврате вещественных доказательств по уголовному делу, из-за чего оказались утрачены немаркированные табачные изделия стоимостью свыше четыре миллионов рублей.

- Обвинение предъявлено двум сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции, экс-начальнику этого управления, а также начальнику УМВД России по городу Брянску, - рассказали в надзорном ведомстве.

Обвиняемые временно отстранены от занимаемых должностей. Дело передано для рассмотрения в Советский районный суд Брянска.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Преступления правоохранителей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме назвали пиар-ходом проект Зеленского о люстрации Порошенко
ЦБ опроверг информацию об уходе Visa и MasterCard из России
В Совфеде отреагировали на угрозу санкций США в отношении госдолга РФ
Песков прокомментировал планы новых санкций США
Вынесен приговор террористам, пытавшимся устроить крушение "Сапсана"