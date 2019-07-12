В Брянске полицейским предъявили обвинение по делу о контрабандном табаке

В Брянске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех сотрудников регионального УМВД.

Как сообщили в прокуратуре Брянской области, дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Следствие, в частности, выяснило, что полицейские приняли незаконное решение о возврате вещественных доказательств по уголовному делу, из-за чего оказались утрачены немаркированные табачные изделия стоимостью свыше четыре миллионов рублей.

- Обвинение предъявлено двум сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции, экс-начальнику этого управления, а также начальнику УМВД России по городу Брянску, - рассказали в надзорном ведомстве.

Обвиняемые временно отстранены от занимаемых должностей. Дело передано для рассмотрения в Советский районный суд Брянска.