В Москве девушка упала в канализацию и исчезла

В Москве во время прогулки по Бирюлевскому дендропарку таинственно исчезла 26-летняя девушка. Она провалилась в водосточную канализацию и пропала.

Москвичка пропала 30 июня, рассказали в пресс-службе ГСУ СК столицы. Она провалилась в водосток на глазах друзей. Мужчины пытались ее вытащить, но не смогли. Так, по крайней мере, ситуацию обрисовали сами очевидцы.

Сотрудники "Мосводостока" и "Мосводоканала" обследовали подземелье с помощью спецтехники, но до сих пор девушку найти не удалось. СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство". Отрабатываются все возможные версии произошедшего, оперативники пытаются прояснить судьбу пропавшей москвички.