В Москве ребенок получил травму руки при выходе из лифта

В пятницу утром на Мичуринском проспекте 10-летняя девочка получила травму руки, выходя из лифта, расположенного в подъезде жилого дома. Следственный комитет РФ по Москве начал проверку по факту произошедшего.

По предварительным данным, руку ребенка, выходившего из лифта на прогулку с собакой, зажало дверью подъемника. Девочку доставили в одну из столичных больниц. В настоящее время ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как сообщили "РГ" в ведомстве, по данному факту следователями начата доследственная проверка, устанавливаются причины произошедшего. По результатам этих мероприятий, будет принято процессуальное решение.