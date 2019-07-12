В столице начали мыть и красить мостовые сооружения на Москве-реке

К Автозаводскому мосту сегодня утром пришвартовалась слегка ржавая, но вполне рабочая баржа, на ее палубе сложены большие мешки с песком, стоят две подъемные установки и какие-то странные приборы. Так начинается подготовка к мытью первого из мостовых сооружений, расположенных на Москве-реке. Зачем мосты в середине лета, да еще и дождливого, мыть, да еще и с воды, выяснял корреспондент "РГ".

Мойка - это понятие условное, так как сначала все конструкции сооружения очищают с помощью пескоструя. При этом специалист, стоя на барже, к слову нанятой на время работ, так как своих плавательных средств у ГБУ "Гормост" нет, надевает форму, напоминающую наряд аквалангиста, и кислородную маску. А дальше метр за метром, стоя на палубе, очищает стену мостового сооружения. Начинают с опор, там, где уже не достать вручную, подключают подъемник с люлькой, максимально взлетающей на 28 метров. Кварцевый песок во время работы почти не видно, вылетает он как пыль. Всего на один мост уходит порядка 20 тонн песка. Зато место, которое очищают очень, даже хорошо, заметно - под сильным давлением воздуха и песка слетает старая краска, а временами просто отваливаются куски бетона. Как поясняют специалисты, это убирается слабый бетон, который в осеннее - зимнее время от перепадов температур легко мог начать крошиться, а еще хуже просто падать на головы, как прохожих, следующих по Даниловской набережной, так и пассажиров кораблей, проплывающих по Москве-реке.

196 мостов насчитывается в столице, перекинутых через водные артерии.

- Все эти работы необходимы для того, чтобы предотвратить возможное разрушение конструкции, ведь этот мост был введен в эксплуатацию в 1961 году, и хоть он капитально ремонтировался, но возраст имеет солидный, - рассказывает "РГ" заместитель начальника участка ГБУ "Гормост" Николай Новиков. - Гораздо проще предотвратить крупное разрушение бетона, чем потом долго ремонтировать весь мост. Что касается покраски сооружения, то белая краска наносится на свод купола моста не случайно - в городе все центральные мостовые сооружения подсвечены. Естественно на белой краске подсветка выглядит лучше.

По словам Новикова, в работе по очистки мостов задействовано шесть человек, включая и капитана баржи.

Все "дыры" шпаклюют, заделывают грунтовкой, выравнивают. Потом уже полностью очищенную конструкцию моют под большим напором водой. И только после этого высохшее и ровное бетонное сооружение покрывают белой краской. Работа по приведению в порядок одного моста занимает трое суток без перерывов на ночь. Напротив, как оказалось, верхнюю часть купола моста как раз очищают ночью, чтобы не мешать судоходству. "У каждого корабля есть связь, поэтому мы заранее оповещаем, в каком месте находимся, чтобы предотвратить аварию, - поясняет Новиков. - Но в основном ночью на реке тихо, иногда хотят грузовые баржи, и еще более редко - пассажирские небольшие суда, например яхты, но они нас обходят".

Следующий на очереди мост - Новоспасский, потом Большой Краснохолмский и другие. Ближе к концу месяца, специалисты доберутся с пескоструем на барже до Большого Москворецкого и Большого Каменного мостов. Тогда работы надо будет согласовывать с Федеральной службой охраны. Всего до конца лета планируют очистить и покрасить 22 моста перекинутого через реку. Отметим, что мосты менее сложные, например, расположенные на Канале им. Москвы и на Яузе также моют и чистят, но работа эта менее масштабная и проводят ее сразу после зимы.