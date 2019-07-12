Валентин Горбунов: Ни одной жалобы не поступило от кандидатов оппозиции

Ни одной официальной жалобы от независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы и от оппозиции не поступило в Московскую городскую избирательную комиссию (МГИК). Об этом заявил 11 июля журналистам глава Мосгоризбиркова Валентин Горбунов.

Он отметил, что процесс проверки подписей в поддержку независимых кандидатов в столице абсолютно открытый. "К оппозиции в эту кампанию относятся как никогда доброжелательно и открыто, например, им разрешили провести День сбора подписей на Цветном бульваре, где собирали автографы за десятки кандидатов, правда пришло туда не так уж много народа, по-моему, около 500 человек", - продолжал Горбунов.

И пояснил, что нападки на власть от кандидатов чаще всего имеют характер истерики, оснований для которой нет никаких. В частности, они кричали, что 6 июля у них не примут подписи: "Могу сказать, что последнего кандидата приняли в 22 часа вечера". Как бы это ни казалось парадоксальным, официальные жалобы в ЦИК и МГИК на недопуск к проверке подписных листов поступили лишь от коммунистов. "Странно это потому, что по закону на проверке подписных истов могут присутствовать только кандидаты, сами собиравшие подписи, а КПРФ - парламентская партия, и ее представители не имеют права там находится", - пояснил председатель МГИК.