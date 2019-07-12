Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

Организаторы запланированной на воскресенье, 14 июля, встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму предупреждены об ответственности за участие в несанкционированной акции, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василия Олейника.

Олейник сообщил, что информация об этой акции распространяется в социальных сетях. Ее анализ свидетельствует, что предполагается "массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу проблем общественно политического характера", которое "подпадает под нормы федерального закона о собраниях и митингах".

А поскольку организаторы не уведомили в установленном порядке органы исполнительной власти о проведении митинга и не согласовали место его проведения, это расценивается как попытка провести несанкционированную акцию под видом встречи с избирателями, сказал Василий Олейник.

В соответствии же с Федеральным законом о собраниях и митингах уведомление о проведении публичного мероприятия подается в срок не ранее десяти и не позднее пяти дней до дня проведения публичного мероприятия, в то время как указанный период организаторами публичного мероприятия соблюден не был.

"В связи с изложенным обращаем внимание, что мероприятие 14 июля является незаконным. Соответственно, организаторы и возможные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке", - подчеркнул Василий Олейник. И напомнил, что мэрией согласованы в установленном порядке заявки на проведение публичных мероприятий с аналогичной повесткой дня на 20 и 21 июля.

Выборы в столичный парламент, к которым сейчас идет подготовка, пройдут 8 сентября.