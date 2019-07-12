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12.07.2019 12:20
Проект: В регионах

ВТБ развивает сотрудничество с правительством Воронежской области

11 июля в Воронеже состоялась рабочая встреча заместителя президента - председателя правления ВТБ Дениса Бортникова и губернатора Воронежской области Александра Гусева. Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества банка и Правительства, в том числе в направлении развития поддержки малого и среднего предпринимательства.
Фото: Пресс-служба Банка ВТБ (ПАО) Фото: Пресс-служба Банка ВТБ (ПАО)
Фото: Пресс-служба Банка ВТБ (ПАО)

В ходе встречи Денис Бортников отметил: "Банк работает в Воронежской области с 1998 года и активно взаимодействует с правительством по вопросам развития системы кредитования и поддержки регионального бизнеса. ВТБ финансирует предприятия различных отраслей и заинтересован в развитии экономического потенциала региона. Одним из стратегических направлений в рамках взаимодействия была и остается поддержка местного предпринимательства, в том числе, с использованием действующих механизмов льготного кредитования".

На данный момент ВТБ участвует во всех основных государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса. Они реализуются совместно с Минпромторгом, Министерством экономического развития (в рамках "Программы 1764"), Министерством сельского хозяйства и Корпорацией МСП.

Губернатор Воронежской области выразил уверенность в дальнейшем продуктивном сотрудничестве с банком. "Мы заинтересованы в совместной работе над новыми инвестиционными проектами и надеемся на эффективное сотрудничество", - сказал Александр Гусев.

На 1 июня 2019 года портфель кредитов, предоставленных ВТБ компаниям малого и среднего бизнеса Воронежской области, составил 45,1 млрд рублей. В структуре кредитного портфеля в данном сегменте основную долю занимает АПК и пищевая промышленность (44%), а также торговые компании (15%). Отрасль жилищного и коммерческого строительства, недвижимости, стройматериалов составляет 12%, ещё 7% приходится на предприятия транспорта и инфраструктурного строительства. Объемы привлеченных средств в сегменте малого и среднего бизнеса на 1 июня достигли 23,7 млрд рублей.

Предоставлено пресс-службой Банка ВТБ (ПАО)

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