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12.07.2019 10:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Детсад в Дульдурге капитально отремонтируют в рамках "Единой субсидии"

Текст: Валерий Голубев
Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров проинспектировал ход капитального ремонта в детском саду "Светлячок", расположенном в селе Дульдурга Агинского Бурятского округа.
Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края

Дошкольное учреждение 1983 года постройки приводят в порядок в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста. На эти цели благодаря "Единой субсидии", которая распространяется на все регионы Дальневосточного федерального округа, было выделено более 18 миллионов рублей.

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Уже заменена кровля здания, а сейчас подвозят материалы для внутренних работ. В детском саду появится новая система отопления, здесь также перестелют полы. Предстоит выполнить еще много других работ.

- Для получения средств было приложено немало усилий, поэтому нужно все сделать качественно, чтобы объекты долгие годы служили людям, чтобы дети и их родители радовались. Это будет самая высокая оценка нашей работы, - отметил Марат Мирхайдаров.

После капитального ремонта детский сад "Светлячок" примет более 90 детей в возрасте от 2,5 лет. По плану все работы на объекте завершат к 1 сентября.

Справка "РГ"

"Единая субсидия" - это средства из федерального бюджета, которые направляют на социальное развитие центров экономического роста в ДФО. В прошлом году на эти деньги было завершено 58 мероприятий: строительство школ, детских садов, ремонт объектов здравоохранения и обновление оборудования в колледжах по всему Дальнему Востоку.

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