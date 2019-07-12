Детсад в Дульдурге капитально отремонтируют в рамках "Единой субсидии"

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров проинспектировал ход капитального ремонта в детском саду "Светлячок", расположенном в селе Дульдурга Агинского Бурятского округа.

Дошкольное учреждение 1983 года постройки приводят в порядок в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста. На эти цели благодаря "Единой субсидии", которая распространяется на все регионы Дальневосточного федерального округа, было выделено более 18 миллионов рублей.

Уже заменена кровля здания, а сейчас подвозят материалы для внутренних работ. В детском саду появится новая система отопления, здесь также перестелют полы. Предстоит выполнить еще много других работ.

- Для получения средств было приложено немало усилий, поэтому нужно все сделать качественно, чтобы объекты долгие годы служили людям, чтобы дети и их родители радовались. Это будет самая высокая оценка нашей работы, - отметил Марат Мирхайдаров.

После капитального ремонта детский сад "Светлячок" примет более 90 детей в возрасте от 2,5 лет. По плану все работы на объекте завершат к 1 сентября.

Справка "РГ"

"Единая субсидия" - это средства из федерального бюджета, которые направляют на социальное развитие центров экономического роста в ДФО. В прошлом году на эти деньги было завершено 58 мероприятий: строительство школ, детских садов, ремонт объектов здравоохранения и обновление оборудования в колледжах по всему Дальнему Востоку.