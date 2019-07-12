Названа причина массового отравления в хабаровском интернате

Специалисты озвучили причину вспышки инфекции в психоневрологическом интернате поселка Эльбан в Хабаровском крае.

"На предварительном этапе расшифровки взятых у заболевших проб выделена сальмонелла", - сообщает пресс-служба правительства региона.

На утро пятницы в числе заболевших оказались 215 человек, 21 из них госпитализирован.

На базе интерната создан инфекционный стационар. Пациенты изолированы от контактов с другими людьми.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают противоэпидемические мероприятия. Точный диагноз будет назван позднее.

Напомним, массовое отравление произошло в учреждении 10 июля. При проверке выяснилось, что в интернате грубо нарушались санитарные нормы. По данному факту СК возбудил уголовное дело.