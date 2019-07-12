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12.07.2019 09:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа причина массового отравления в хабаровском интернате

Текст: Юлия Гарднер

Специалисты озвучили причину вспышки инфекции в психоневрологическом интернате поселка Эльбан в Хабаровском крае.

"На предварительном этапе расшифровки взятых у заболевших проб выделена сальмонелла", - сообщает пресс-служба правительства региона.

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На утро пятницы в числе заболевших оказались 215 человек, 21 из них госпитализирован.

На базе интерната создан инфекционный стационар. Пациенты изолированы от контактов с другими людьми.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают противоэпидемические мероприятия. Точный диагноз будет назван позднее.

Напомним, массовое отравление произошло в учреждении 10 июля. При проверке выяснилось, что в интернате грубо нарушались санитарные нормы. По данному факту СК возбудил уголовное дело.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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