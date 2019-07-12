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12.07.2019 09:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сахалинские власти помогут жильцам пострадавшего от пожара дома

Текст: Евгения Шерешевская

Жильцам расположенного в центре Южно-Сахалинска многоквартирного дома, на крыше которого произошел пожар, окажут необходимую помощь городские и областные власти. Об этом сообщили из пресс-службы правительства региона.

Огнеборцы еще заканчивали тушение, а во дворе пострадавшей многоэтажки уже началось экстренное совещание с участием главы региона Валерия Лимаренко и мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Здесь же разместился оперативный штаб по решению возникших проблем. Специалисты социальных служб организовали сбор жалоб от пострадавших.

Фото: Константин Бахарев/РГ
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Есть надежда, что так же оперативно будут решены вопросы, касающиеся расселения во временное жилье жильцов, чьи квартиры повреждены, и материальных выплат. Предложено временно поселить погорельцев в хостелы "Юность" и "Ласточка".

Напомним, сообщение о пожаре на крыше четырехэтажного дома поступило диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона в 11:00. Через четыре минуты первый пожарный расчет прибыл на место происшествия. К этому моменту огнем было охвачено около 200 квадратных метров кровли.

Большинство жильцов самостоятельно вышли из горящего дома. Троих пожилых людей и кошку эвакуировали спасатели.

Пожар полностью ликвидирован около 15:00. Все живы, медицинская помощь никому не понадобилась.

Причина возгорания пока не выяснена.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Власть Работа власти Регионы Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
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