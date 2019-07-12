СК раскрыл подробности расстрела полицейских в Якутии

СК Якутии начал проверку нападения жителя Среднеколымска на правоохранителей. Мужчина смертельно ранил росгвардейца, еще один полицейский госпитализирован.

По данным следствия, в дежурную часть обратилась местная жительница: у супругов произошел семейный конфликт. На помощь отправились помощник оперативного дежурного и сотрудник Росгвардии.

Когда патрульная машина подъехала к дому, муж звонившей женщины открыл огонь из карабина. В результате росгвардеец погиб на месте, а полицейский был ранен - сейчас ему оказывают помощь в больнице.

Нападавший совершил суицид.

На месте трагедии работают следователи.