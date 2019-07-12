Вблизи Командорских островов произошло землетрясение

Подземные толчки магнитудой 4,8 зарегистрированы в Тихом океане возле Командорских островов, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Эпицентр сейсмического события находился на острове Беринга Камчатского края, в 100 километрах юго-западнее села Никольское и в 190 километрах юго-восточнее поселка Усть-Камчатск. Специалисты определили энергетический класс землетрясения - 11,1.

По данным МЧС России по Камчатскому краю, ущерба населенным пунктам подземные толчки не нанесли, а местные жители их не ощутили.