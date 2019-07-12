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12.07.2019 12:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Военнослужащий из Хабаровска получил рекордную субсидию на жилье

Текст: Юлия Гарднер
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Хабаровске семья военнослужащего Восточного военного округа, состоящая из восьми человек, получила рекордную жилищную субсидию - 17,9 миллиона рублей.

Фото: iStock
Аналитики ЦБ спрогнозировали резкое падение цен на жилье

"На сумму выплаты повлияла выслуга лет, хабаровчанину она дала максимальный коэффициент при расчете причитающейся ему суммы", - сообщает пресс-служба ВВО.

Кроме того, большие выплаты на покупку квартиры получили многодетные военнослужащие Приморского края. Им выдали 14,8 миллиона рублей. Они уже отметили новоселье.

Всего за первые шесть месяцев 2019 года жилищной субсидией на 5,2 миллиарда рублей обеспечены 705 военных в округе. Это те, кто встал на учет до 1 апреля 2016 года.

Власть Безопасность Армия Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край ДФО Приморский край
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