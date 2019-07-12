Военнослужащий из Хабаровска получил рекордную субсидию на жилье

В Хабаровске семья военнослужащего Восточного военного округа, состоящая из восьми человек, получила рекордную жилищную субсидию - 17,9 миллиона рублей.

"На сумму выплаты повлияла выслуга лет, хабаровчанину она дала максимальный коэффициент при расчете причитающейся ему суммы", - сообщает пресс-служба ВВО.

Кроме того, большие выплаты на покупку квартиры получили многодетные военнослужащие Приморского края. Им выдали 14,8 миллиона рублей. Они уже отметили новоселье.

Всего за первые шесть месяцев 2019 года жилищной субсидией на 5,2 миллиарда рублей обеспечены 705 военных в округе. Это те, кто встал на учет до 1 апреля 2016 года.